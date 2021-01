Cruz Azul hace oficial la salida de Milton Caraglio que regresa con Atlas

Días después de la lesión del delantero y refuerzo "estrella" del Atlas, Julio Furch, las negociaciones entre los Zorros y la Máquina de Cruz Azul se apresuraron para cerrar al delantero Milton Caraglio con el equipo tapatío de cara al Guardianes 2021.

A través de redes sociales, el Cruz Azul hizo oficial la salida de Caraglio quien llegó en 2018 procedente del Atlas, tras su paso por Dorados y Xolos de Tijuana.

"Milton es una baja importante, hubiéramos querido quedarnos con él, pero me alegra mucho que haya sido el mayor beneficiado el jugador", comentó Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, sobre la baja del argentino.

Sobre la posibilidad de que se queden Guillermo Fernández y Walter Montoya, quienes regresaron tras cumplir sus préstamos fuera de La Noria, comentó: "estamos en ese momento de conocerlos, verlos entrenar y no estamos descartando a nadie. Sí necesitamos reforzar una posición, pero no quiero decirla".