Cruz Azul no pudo con el Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de cuatro meses, el arquero Kevin Mier volvió a proteger la portería de Cruz Azul. Un regreso en el que atestiguó a una escuadra celeste que sufrió, pero que —gracias a Gabriel "Toro" Fernández— rescató el empate (1-1) ante Mazatlán. Sin embargo, no fue suficiente para apropiarse nuevamente del liderato del Clausura 2026 porque la diferencia de goles acompañó como una sombra a los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Hasta el momento, el primer lugar aún pertenece a Chivas. La cima es rojiblanca.

Una sonrisa de satisfacción pintó el rostro de Sergio Bueno. El estratega mexicano celebró, junto con sus futbolistas, el cabezazo con el que Josué Ovalle (47´) abrió el marcador en favor de los Cañoneros de Mazatlán. Lejana se veía aquella "Máquina" que deseaba recuperar el liderato del actual certamen.

Sin embargo, a lo lejos, Nicolás Larcamón no se esperó ni un segundo para cambiar su once inicial. El director técnico de los celestes ordenó que José Paradela entrara a la cancha del Estadio El Encanto en lugar de Andrés Montaño.

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A partir de ese momento, los cementeros comenzaron a jugar con una mayor contundencia. Y fue suficiente porque Gabriel "El Toro" Fernández remató desde fuera del área y rescató el empate para la Máquina.

La Liga MX verá acción hasta principios de abril, ya que el mes de marzo cerrará con la Fecha FIFA. En la Jornada 13 del Clausura 2026, la Máquina de Cruz Azul se enfrentará a los Tuzos de Pachuca el próximo 4 de abril. Un reto para los celestes, más aún considerando —que tres días después— jugará la Ida de los Cuartos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los Cañoneros de Mazatlán visitarán a los Rayos de Necaxa.