Cruz Azul-Rayados duelo en Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul tiene seis partidos consecutivos con victoria, incluida una sobre los Rayados en el juego correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026, pero Nicolás Larcamón no se confía del mal presente que vive su próximo rival y para el choque de ida en los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF contra un renovado Monterrey, quiere una "Máquina" implacable.

Cruz Azul y Monterrey viven realidades distintas.

Uno es líder del campeonato mexicano y atraviesa su mejor versión desde que Nicolás Larcamón tomó las riendas del equipo, y el otro navega una crisis institucional que los forzó a llevar tres ídolos al cuerpo técnico para no ahogarse en ella.

"Es un rival exigente y tendremos que dar lo mejor, las exigencias están a tope y nos sentimos en condiciones de avanzar", declaró Larcamón en conferencia de prensa.

A pesar de que el gol de visitante es un factor que puede marcar el rumbo de la eliminatoria, el estratega de la "Máquina" reveló que eso no cambia su estrategia para enfrentar este partido.

"El equipo está muy determinado a pisar muy firme en este primer juego. Siempre estamos determinados a ganar el partido y no pensar en especular por la condición de visitante o porque tendremos el segundo partido en Puebla, esa cuestión no nos lleva a nuestra mejor versión. No vamos a cambiar nuestra fórmula, saltaremos a la cancha con el deseo de ser implacables, valientes, y sobre todo muy determinados, ofensivos y propositivos para ganar", agregó.

El director técnico del actual campeón vigente de la Copa de Campeones de la CONCACAF no se quejó de la seguidilla de partidos que acumula la "Máquina" (5 juegos en 21 días) y aseguró que "eso tiene que ver con la fuerza del vestidor, del grupo, los jugadores están 100 por ciento comprometidos con los objetivos y los resultados, que, a pesar de algunas circunstancias ajenas, lo han demostrado", recalcó.