Cruz Azul revela sus uniformes para la Copa Intercontinental 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Tras haber ganado la Copa de Campeones de la Concacaf, Cruz Azul se ganó su boleto para estar presente en la Copa Intercontinental 2025, donde busca poner el alto el nombre de la institución y de México.

Como es costumbre, los clubes que se presentan en este torneo deben de seguir al pie de la letra el reglamento, el cual solamente permite a dos patrocinadores en los uniformes con el que disputen sus partidos.

Ante esta norma, Pirma (marca que viste a La Máquina) tuvo que diseñar dos nuevas playeras para enfrentar este torneo, en los cuales, además de lucir el logo de la marca mexicana, también aparece como único patrocinador Cemento Cruz Azul.

Con un diseño más limpio y lejos de los que usan en la Liga MX, Pirma se encargó de crear un uniforme totalmente azul con vivos rojos en el cuello, en las líneas del mismo y en las mangas. Además, sus calcetas también son de la misma tonalidad de la playera.

De igual manera, presentaron una equipación blanca, donde las cruces en toda la parte de enfrente llaman la atención. Aquí parece que el short es color azul marino y las calcetas son blancas, una combinación llamativa.

Cruz Azul debuta el 10 de diciembre en la Copa Intercontinental, donde su rival podría ser el Flamengo o Palmeiras, depende quien gane la Copa Libertadores 2025.