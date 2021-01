Cruz Azul rompe protocolo de sanidad, ¿debe ser multado?

A la salida del hotel de concentración los jugadores de Cruz Azul se detuvieron a dar autógrafos, a tomarse fotos con los aficionados y hasta mandar mensajes grabados en video.

Claramente, esto rompe con lo establecido con el protocolo en su artículo 30: A la salida del hotel queda prohibido detenerse a dar autógrafos, saludos, besos y abrazos a seguidores del equipo.

La mayoría se los jugadores cementeros claramente incumplieron esta regla al pararse y hacer todo lo contrario a lo que dice el protocolo.

¿Amerita multa? En el comunicado que mandó la Liga MX, se especificó que habría sanción para los integrantes de los clubes que sean sorprendidos: "No respetando el Protocolo Sanitario de la Liga Mx en eventos no autorizados por el club".

En Cruz Azul no se respetaron el protocolo, pero las reglas podrían interpretarse de otras formas...

¿Cómo se deberá proceder?