CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Otra mala noticia para Cruz Azul: se queda sin delanteros. Cuando parece que el equipo cementero sale de una, se mete en otra y ahora tendrá fuera por tiempo indefinido a un delantero.

Prácticamente se queda sin atacantes. Las malas de La Máquina llegan por cascada: primero fue que no se pudo registrar a sus refuerzos para la primera fecha. Después el berrinche Uriel Antuna por no irse a Europa. Luego vino la "narcofiesta" de Julio César "Cata" Domínguez. Y a esto hay que agregarle el asalto a Jesús Corona afuera de La Noria. Vino la derrota el fin de semana ante Monterrey y la consecuencia es que ahora se han quedado sin delanteros.

Para la Jornada 3 ante el Necaxa, los cementeros prácticamente no tendrán atacantes, ya que el ecuatoriano Michael Estrada fue suspendido un juego al ser expulsado ante Monterrey. Y el uruguayo Gonzalo Carneiro se encuentra lesionado al sufrir "una contusión en el hueso calcáneo del pie izquierdo", por lo que estará fuera de las canchas según su evolución. Carneiro se lesionó un día antes del partido ante Rayados de Monterrey de la jornada 2, así que se perderá su segundo encuentro de forma consecutiva. Prácticamente, Raúl Gutiérrez, no tendrá atacantes, un punta para el juego contra los Rayos.

La única opción es la del chileno Iván Morales, quien no es del agrado del "Potro", pero la realidad es que ya no le queda nadie por meter. La directiva de La Máquina está en la búsqueda de un delantero más que provocaría la salida del andino, pero sus opciones se han caído: Luis Suárez se fue al Gremio de Brasil; Enner Valencia rechazó la oferta inicial que se le hizo. Y de Radamel Falcao no se sabe si la oferta le interese verdaderamente. Cruz Azul tiene hasta el 1 de febrero, para dar de alta a otro jugador.