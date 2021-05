Cruz Azul se va en contra arbitraje tras derrota en Toluca

México.- No es pretexto, dijo Jaime Ordiales, pero la directiva del Cruz Azul se fue en contra del trabajo del árbitro Marco Antonio Ortiz, un día después de perder ante el Toluca (2-1) la ida de los cuartos de final del Guardianes 2021.

El director deportivo celeste resurgió ante los micrófonos para informar que se envió una "solicitud de atención" a la Comisión de Arbitraje por la labor del silbante, con base a la pena máxima marcada en contra de La Máquina y otras acciones sobre la cancha del estadio Nemesio Diez.

"Genera impotencia y, para nosotros, el trabajo del señor Marco Ortiz dejó mucho que desear, sobre todo en aspectos puntuales, como la valoración en el segundo penalti. Con todas las herramientas posibles para tomar la mejor decisión, no revisa la jugada, que para nosotros no es penalti. Obviamente, [la determinación] va directamente al marcador y nos preocupa porque nos vimos perjudicados", dijo Ordiales, vía videoconferencia.

Aunque sonara como excusa por perder el primer juego de la serie, Jaime atajó que no se trata de eso: "Esto no puede sonar a pretexto y creemos que vamos a darle la vuelta, estamos convencidos con este plantel. No es pretexto. Simplemente, acudo a las instancias correspondientes, pero llega un momento en que los jugadores y cuerpo técnico no se sienten escuchados".

El directivo recordó que este juez fue el mismo que estuvo en el partido contra las Chivas, en el cual expulsó en el medio tiempo al entrenador Juan Reynoso y durante el cotejo a cinco jugadores del Cruz Azul.

"La realidad es que el caso del señor Ortiz, es la segunda ocasión así, ya habíamos tenido el partido del Guadalajara, en el cual mostramos nuestra inconformidad al señor Brizio... hoy [ayer], casualmente, nos vuelve a tocar y hay mucha polémica, misma que nos han perjudicado y me gustaría que se revisara lo que pasó", explicó.

Ordiales argumentó que la historia del arbitraje mexicano es bueno y serio, pero que La Máquina se merece un buen trabajo para la vuelta por lo hecho durante la fase regular y que una mala decisión no liquide la aspiración por terminar la sequía de 23 años sin título de Liga.