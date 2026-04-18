Cruz Azul va por la Liga MX

México.- Luego de fracasar en su intento por revalidar el título en la Concachampions, a la Máquina del Cruz Azul sólo le quedará luchar por el cetro de la Liga MX, en el que se deberá enfocar a partir de este sábado cuando reciba a los Xolos de Tijuana en el estadio Cuauhtémoc.

Con el ánimo por los suelos, y con el fin de dar "vuelta a la página", los celestes buscarán acercarse al liderato general que ostenta Chivas del Guadalajara, por lo que los tres puntos son vitales para ello.

El cuadro de Nicolás Larcamón se ha sumido en una crisis de resultados en los que en sus últimos seis partidos (cuatro de Liga MX y dos de Concachampions) no ha ganado.

Falta de confianza y baja de juego de algunos jugadores ha mermado el rendimiento celeste que, si bien se mantiene en la parte alta de la tabla general, corre peligro de perder puestos de privilegio rumbo a la Liguilla.

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Así que, ante Xolos, partido de la fecha 15, deberá volver a mostrarse como ese cuadro poderoso en el ataque como en la primera mitad del Clausura 2026; máxime que de local se hace fuerte y es casi imposible arrebatarle al menos un punto.

La Máquina tiene un cierre de torneo a modo, pues después de Xolos visitará a Querétaro y recibirá a Necaxa, por lo que sólo dependerá de sí mismo para terminar en los primeros lugares de la general, y de ser posible con el liderato en la mano.

Sin embargo, Xolos no será un rival sencillo y que busca colarse a la liguilla, pues está a sólo dos puntos del sexto lugar (Tigres con 20 unidades), aunque tienen un cierre más que complicado para lograr su objetivo, después de los celestes recibe a Pachuca y vista a Chivas.

Sin embargo, el cuadro de Sebastián Abreu ha recuperado a su figura, Gilberto Mora, con lo que el ataque fronterizo tiene mayor poder, sólo falta que le pueda hacer daño a una férrea defensa azul, que recibe pocos goles en su casa.

Históricamente Cruz Azul ha dominado a Xolos en calidad de local; el último triunfo de los fronterizos data del Apertura 22, por lo que se vislumbra un triunfo celeste, sobre todo por la fortaleza que muestra en su cancha.