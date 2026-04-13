Cruz Azul va por una noche histórica ante LAFC

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).-

no sueña, cree. El

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está convencido de que la remontada es posible ante Los Angeles FC. La Máquina llega con desventaja, pero con laintacta.El zaguero argentino aseguró que elalcon lael marcador. Confía en lay en el deseo colectivo por avanzar a semifinales.Piovi también apuntó a un: la. Considera que lossuelen resentir las condiciones cuando visitan México, lo que puede inclinar el partido."Creo que dependemos de nosotros, de lo que vayamos a hacer en el campo, los detalles van a ser claves. Los, cuando vienen a Ciudad de México, con lales cuesta, tenemos quey el acompañamiento de nuestra gente".El defensor. Está convencido de que Cruz Azul tiene losparaa la serie en casa."Creo que va a ser un partido donde tenemos que salir con, ser nosotros mismos, estar en todos los detalles al cien por ciento. Tenemos la fe de que lo vamos a revertir".Latambién pasa por la. Piovi destacó la unión del grupo y la certeza de que pueden lograr una"Sí, obvio, porque sentimos que somos capaces... confiamos en la clase de jugadores que tenemos, la fe y el convencimiento es total, estamos en horas decisivas".El cierre del semestre exige competir en. Para el argentino, el equipo está listo para responder, incluso con posiblesa Selección Mexicana como la de "Charly" Rodríguez y Erik Lira."En el rendimiento estamos preparados... tenemos compañeros que pueden suplantar, lo han hecho con solvencia, cada uno que le toque lo va a hacer con total libertad... si bien vamos a sentir un poco su ausencia por lo que son para el equipo, por lo que nos brindan, es una institución que requiere jugadores de mucha, donde cada uno que le toca hacerlo sabemos que podemos contar con ellos".Cruz Azul se aferra a suen la. La remontada luce complicada, pero, en el vestidor celeste, nadie baja los brazos, por lo que lase puede dar yse ilusiona.