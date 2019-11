Cruz Azul y Atlético de San Luis cierran mañana sus respectivos fracasos

Ya con un nuevo fracaso pintado en la cara, el cuadro de Cruz Azul intentará este sábado despedirse del torneo con algo de dignidad (lo que sea que eso signifique en La Noria). En punto de las 19:00 horas los Celestes recibirán en el Estadio Azteca al cuadro del Atlético de San Luis, en actividad de la fecha 19 en la Liga MX.

Toda vez que los Celestes ya no tienen nada qué pelear en el actual certamen, el partido de la última fecha del torneo dará pie a que consumen un nuevo fracaso y sumen un año más a su sequía de títulos: 22 y contando. El proyecto de Siboldi no dio resultado y Cruz Azul tendrá que reestructurarse de cara al Clausura 2020.

Con 20 puntos en la bolsa, al cuadro celeste no le alcanza para pensar más que en sus vacaciones, las que deberá aprovechar para armar un cuadro competitivo para la siguiente temporada. Una vez que concluya su participación en el actual certamen, la directiva azul se sentará a analizar su futuro.

Luego del parón por fecha FIFA, la Máquina regresa a la actividad: viene de caer ante Santos 3-1 en la Comarca y su última exhibición del año en el Estadio Azteca será para despedir a una afición que se desinfló en las entradas al Coloso durante el Apertura 2019.

Este sábado reciben al San Luis. Del lado de los visitantes, el choque ante Cruz Azul también será su despedida del A-19, pues los dirigidos por Luis Francisco García Llamas, en su regreso al máximo circuito tuvieron un torneo de pesadilla que, si bien en lo futbolístico no fueron los peores, los temas extracancha terminaron pesando más que el mal desempeño del conjunto rojiblanco.

Aunque San Luis, Puebla, Chivas, Atlas, Juárez y Querétaro agradecen la existencia del desahuciado Veracruz, saben que deben poner énfasis en el tema porcentual para el siguiente año futbolístico. Ahí la importancia de que el Atlético de San Luis no tome tan a la ligera su último partido ante el triste Cruz Azul.