Cruz Azul ya está listo previo a la Supercopa MX

El Cruz Azul está "completo" previo a la Supercopa MX del domingo, en la que enfrentarán al Necaxa.

Yoshimar Yotún, quien disputó la Copa América con la selección de Perú; Orbelín Pineda y Roberto Alvarado, campeones de la Copa Oro con el Tricolor, y el uruguayo Jonathan Rodríguez, quien recibió unos días de vacaciones adicionales para su Luna de Miel, ya entrenaron este jueves por la tarde, bajo las órdenes de Pedro Caixinha.

El técnico cementero ya tiene a su disposición a todos los jugadores de la plantilla al momento, ya que todavía no cierra el registro para el Apertura 2019, que arranca el próximo viernes. La Máquina todavía rodea el mercado de fichajes, una cacería por un delantero, un "killer" de área que meta los goles que Milton Caraglio y Martín Cauteruccio no pueden hacer.

Hasta que no fichen a otro futbolista, Caixinha cuenta con este plantel para el próximo torneo.

El Cruz Azul aspira a triunfar el domingo sobre los Rayos, en la primera disputa por un título oficial. El propio Caixinha admitió que su equipo está obligado a ganar todo, que va desde la Supercopa MX, Liga MX y la League Cup.