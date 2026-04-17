Crystal Palace avanza pese a ser derrotado
Crystal Palace aseguró un lugar en las semifinales de la competición de tercer nivel, la Conference League, pese a una derrota 2-1 ante la Fiorentina en Italia .
Palace avanzó por 4-2 en el global tras una victoria 3-0 como local en el partido de ida para medirse con el Shakhtar de Ucrania, que avanzó el jueves tras superar a AZ Alkmaar .
Estrasburgo y Rayo Vallecano también avanzaron .
ITALIA EN PROBLEMAS
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La crisis del futbol italiano empeoró con las eliminaciones europeas de Bologna y Fiorentina .
Como resultado, Italia no tiene ningún club en una semifinal europea por primera vez en siete años. Eso ocurrió después de que Atalanta — el único club italiano que alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones— fue eliminado con una abultada derrota global de 10-2 ante el cuadro del Bayern Múnich.
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