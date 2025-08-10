Crystal Palace supera al Liverpool en penales y se lleva la Community Shield

El Crystal Palace logró otra sorpresa en Wembley al vencer al Liverpool, campeón de la Liga Premier, para levantar el domingo el Community Shield.

Después de sorprender al Manchester City en la final de la Copa FA en mayo, el Palace nuevamente desafió las probabilidades, ganando una tanda de penales 3-2 después de que el tiempo regulatorio terminara empatado 2-2.

"Es increíble vencer al Liverpool. Al venir aquí, ellos eran los favoritos, tienen jugadores increíbles y son un buen equipo", dijo el portero del Palace, Dean Henderson. "Pero hemos ganado dos trofeos en tres meses para este club y es un momento notable en nuestra historia".

Henderson detuvo dos penales y Mohamed Salah disparó por encima del travesaño con el primer penal de Liverpool. El suplente del Palace, Justin Devenny, convirtió el penal decisivo al disparar alto hacia la esquina, desatando grandes celebraciones.

La victoria en la Copa FA había visto al Palace ganar el primer trofeo importante en su historia y rápidamente siguió con el Community Shield en el partido inaugural de la nueva temporada en la máxima categoría de Inglaterra.

'Una gran actuación'

El equipo de Oliver Glasner tuvo que remontar dos veces después de que los nuevos fichajes del Liverpool, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, anotaran. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr marcaron para el Palace.

"Fue una gran actuación. Estuvimos casi al mismo nivel que el Liverpool. Estoy realmente orgulloso del equipo y de cómo jugaron", dijo el entrenador del Palace, Glasner.

Ekitike, un fichaje de 93,5 millones de dólares desde el Eintracht Frankfurt, causó una rápida impresión con su primer gol para el Liverpool a los cuatro minutos. El delantero francés mostró un toque sutil antes de girar en el borde del área y disparar a ras.

El Palace empató a los 17 minutos desde el punto de penal.

Sarr fue derribado por Virgil van Dijk, y Mateta envió al portero del Liverpool, Alisson, en la dirección equivocada con su penal.

Frimpong restauró la ventaja del Liverpool con un gol aparentemente fortuito a los 20 minutos.

Sarr empató el partido nuevamente al 77 con un potente remate a corta distancia que venció a Alisson tras golpear el poste interior. Fue su cuarto gol en siete partidos contra el Liverpool.

Directo a los penales

Sin tiempo extra, el partido fue directo a los penales y Salah dio al Liverpool el peor comienzo al disparar por encima del travesaño. Henderson luego detuvo los tiros de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott.

Pero, con Eberechi Eze viendo su disparo detenido por Alisson y Borna Sosa golpeando el travesaño, Devenny definió la tanda de penales.