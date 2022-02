La Liga MX ya informó el aforo permitido en cada uno de los estadios que tendrán partidos de la Jornada 4 este fin de semana. La reducción en los inmuebles se debe a la situación de la pandemia por Covid-19, para estos realizar estos cambios se toma en cuenta el semáforo epidemiológico de cada estado y la determinación de las autoridades sanitarias.

Para esta Jornada 4 el estadio Azteca tiene permitido recibir el 100 por ciento del aforo, mientras que los inmuebles que podrán dar menor acceso son el Olímpico Benito Juárez, casa de Bravos, y el Universitario, donde juega Tigres, ambos con sólo el 30 por ciento.

¿Cuál es el aforo permitido en los estadios para la Jornada 4 del Clausura 2022?

Necaxa vs Pachuca

Estadio Victoria / Aforo: 50%

América vs Atlético de San Luis

Estadio Azteca / Aforo: 100%

Juárez vs Chivas

Estadio Olímpico Benito Juárez / Aforo: 30%

Xolos vs Pumas

Estadio Caliente / Aforo: 50%

Querétaro vs Puebla

Estadio La Corregidora / Aforo: 40%

Atlas vs Santos

Estadio Jaliso / Aforo: 60%

Tigres vs Mazatlán

Estadio Universitario / Aforo: 30%

León vs Cruz Azul

Estadio Nou Camp / Aforo: 70%.