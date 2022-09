¿Cuál es la bacteria que afecta la salud de André Marín?

A-AA+

El estado de salud del comentarista André Marín sigue siendo tema de conversación, luego de su aspecto físico en las más recientes ediciones del programa "La Última Palabra" de Fox Sports.

El famoso y polémico periodista ha llamado la atención por su debilitado aspecto físico en el programa que él conduce; sin embargo, se ha especulado de más en torno a su enfermedad.

En 2020, cuando sus cambios comenzaron a ser notorios, el mismo comentarista de Fox Sports explicó su enfermedad y reveló que estuvo internado por algún tiempo, antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

"Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte", declaró para el canal de YouTube de Javier Alarcón.

El nombre de la bacteria que tiene mal a André Marín es Clostridium difficile. Se trata de una bacteria que puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis.

"En general, las bacterias C. difficile se encuentran en el medio ambiente, pero las personas comúnmente solo se infectan con C. difficile cuando están tomando antibióticos. Esto se debe a que los antibióticos no solo eliminan los gérmenes dañinos, sino que también matan a los gérmenes buenos que protegen su cuerpo contra las infecciones. El efecto de los antibióticos puede durar por varios meses. Si entra en contacto con bacterias de C. difficile durante este tiempo, puede enfermarse. Es más probable que se infecte con C. difficile si toma antibióticos durante más de una semana.

La infección por C. difficile se propaga cuando las personas tocan alimentos, superficies u objetos contaminados con heces de una persona con la bacteria", esto de acuerdo con información del sitio especializado MedlinePlus.

"Los antibióticos eran totalmente tomados para que fueran directamente a la panza y que no hicieran daño. Es un infierno y hasta que no te pasan esas cosas, no valoras en serio cuando tienes salud", explicó el reconocido comentarista.