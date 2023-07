Cuáles son los partidos de este sábado en la Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- La Leagues Cup vivirá su segundo día de actividad este sábado 22 de julio con un total de cinco partidos, en dos hay participación de equipos de la Liga MX.

Serán Pumas y Xolos los únicos equipos mexicanos que tienen agendado su compromiso este sábado.

El equipo de los Felinos se mide al Montreal, mientras que los Xolos tienen como primer rival al Philadelphia.

Tanto para los dirigidos por Antonio Mohamed y Miguel Herrera es el debut en la Leagues Cup.

Ambos, buscan sumar su primera victoria como ya lo hicieron el Mazatlán y León.

De igual forma, hay participación de equipos como el Seattle Sounders y el San José Earthquakes.

¿Por dónde ver los partidos de la Leagues Cup de este sábado 22 de julio?

La Leagues Cup sigue con su calendario y este sábado 22 de julio están los siguientes partidos:

New York Red Bull vs New England Revolution

17:30 horas

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

Philadephia Union vs Xolos

18:00 horas

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

Real Salt Lake vs Seattle Sounders

19:30 horas

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

Portland Timbers vs San Jose Earthquakes

20:00 horas

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)