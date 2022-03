¿Cuándo juegan los mexicanos que militan en Europa?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana los mexicanos que militan en el futbol europeo podrían seguir sumando minutos de cara a la próxima Fecha FIFA.

En el caso de Raúl Jiménez y los Wolves vienen de dos derrotas consecutivas por lo que el partido ante el Crystal Palace será clave para no caer en la tabla de posiciones de la Premier League.

Para Hirving "Chucky" Lozano significaría el regreso a las canchas tras la lesión que sufrió con la Selección Mexicana, el Napoli este fin se enfrenta al Milan y buscará el liderato de la Serie A.

Mientras que en La Liga existirá la posibilidad de un duelo de compatriotas, el Atlético de Madrid donde juega Héctor Herrera recibe al Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

Agenda completa de los mexicanos en Europa

Viernes 4

La Liga

Alavés vs Sevilla

Mexicano: Jesús "Tecatito" Corona

Sábado 5

Premier League

Wolves vs Crystal Palace

09:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

Jupiler League

Cercle Brugge vs Genk

09:15 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga

Domingo 6

Eredivisie

PSV vs Heracles

05:15 horas

Mexicano: Erick Gutiérrez

Serie A

Genoa vs Empoli

05:30 horas

Mexicano: Johan Vásquez

Eredivise

Ajax vs Waalwijk

09:45 horas

Mexicano: Edson Álvarez



La Liga

Celta de Vigo vs Mallorca

11:30 horas

Mexicanos: Orbelín Pineda y Néstor Araujo

Serie A

Napoli vs Milan

13:45 horas

Mexicano: Hirving "Chucky" Lozano

Jupiler League

Gent vs Zulte Waregem

14:00 horas

Mexicano: Omar Govea

La Liga

Betis vs Atlético de Madrid

14:00 horas

Mexicano: Héctor Herrera, Andrés Guardado, Diego Lainez.