¿Cuándo y contra quién debuta la potosina Fernanda Contreras en el US Open?

A-AA+

Fernanda Contreras ya conoce a su rival en la primera ronda del US Open, se trata de la checa Barbora Krejcikova, una prueba que no será sencilla, pese al mal momento que atraviesa.

Contreras Gómez es actualmente la mejor tenista mexicana, la respalda su lugar 201 del ranking de la WTA con 323 puntos gracias a su participación en 27 torneos, está muy alejada de los registros de Krejcikova.

Barbora está en rankeada en el sitio 23 con un total de mil 974 puntos tras participar en 19 torneos. Con esto la mexicana parte como víctima, pero puede sorprender.

Lo que podría jugar a favor de la potosina es su nivel que la ha llevado a tres Grand Slams consecutivos este 2022. En Roland Garros cayó en la segunda ronda frente Daria Kasatkina, en Wimbledon dijo adiós en la primera ronda ante la polaca Magda Linette, en el US Open conocerá su destino el próximo lunes en el compromiso pactado aproximadamente para las 14:00 horas.

Krejcikova se coronó en Roland Garros en 2021, pero en este 2022 los resultados no la acompañan. En enero jugó la final del WTA 500 en Sydney Australia donde perdió ante Paula Badosa y es su mejor resultado.

Posteriormente ha participado en 11 torneos del calendario de la WTA y siendo los cuartos de final del Australian Open y en el Hamburg Open lo más destacado, en los otros nueve se ha despedido en las rondas preliminares.

Así que Fernanda Contreras podría aprovechar esa inercia negativa de Barbora Krejcikova para seguir concretando un gran 2022.