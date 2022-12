¿Cuándo y dónde será la próxima Copa América?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Como vigente campeona del mundo y de América, el próximo evento en el que la selección argentina defenderá uno de sus títulos es la siguiente Copa América, la cual ya tiene fecha, pero no sede, y en la que México podría participar.

La siguiente edición del certamen organizado por la Conmebol se llevará a cabo entre junio y julio de 2024, pero aún no hay una sede definida. En un principio, la Conmebol designó a Ecuador como país organizador, pero el Gobierno de esa nación declinó la propuesta por no estar en condiciones económicas de albergarlo.

Y es ahí donde aparece la posibilidad para la Selección de México, además de las de Estados Unidos y Canadá. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ha dejado abierta la posibilidad de que el evento se lleve a cabo en la Unión Americana, tal como sucedió en la edición centenario de 2016, lo que facilitaría la participación de los equipos de la Concacaf.

Al no tener eliminatorias por ser sedes del próximo evento, mexicanos, estadounidenses y canadienses buscan competencias para tener roce y la próxima Copa América parece una gran opción.