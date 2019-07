¿Cuándo y dónde ver a Chivas vs 'Atléti' de Madrid en la International Champions Cup?

Este martes comienzan los partidos que las Chivas de Tomás Boy disputarán en los Estados Unidos ante equipos de alto nivel europeos.

Clubes de Italia, Portugal y España se medirán ante el Guadalajara como parte de la International Champions Cup en el que los rojiblancos son el único equipo no europeo en la competencia.

No te pierdas ninguno de los partidos que disputará el Rebaño y revisa fechas, horarios y por dónde podrás disfrutarlos.



Martes 16 de julio – 20:00 hrs.

Fiorentina vs Chivas – SeatGeek Stadium (Illinois)

Por: ESPN 2



Sábado 20 de julio – 15:00 hrs

Benfica vs Chivas – Levi's Stadium

Por: ESPN 2



Martes 23 de julio – 20:00 hrs

Chivas vs Atlético de Madrid – Globe Life Park

Por: ESPN 2.