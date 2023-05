¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Miami 2023 de la F1?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La Fórmula 1 no se detiene y este fin de semana se disputará la quinta fecha del calendario 2023, la del Gran Premio de Miami.

La máxima categoría llega a Estados Unidos con una de las carreras que más entusiasmo generan no sólo por lo que sucederá en la pista, sino por lo que conlleva un espectáculo de este calibre en dicha ciudad en Florida.

Este año será la segunda edición que se dispute de un GP en Miami y como ha sido desde el inicio de la presente campaña, Red Bull, Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez llegan como los favoritos para hacerse amos y señores de este circuito callejero ubicado en Miami Gardens.

Incluso, para esta carrera el equipo austriaco modificó el diseño de su RB19 y agregó un toque de la sede de la competencia, pues en el poderoso bólido se observan franjas azules y rosas, colores que identifican al lugar.

Para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucederá en la Fórmula 1 este fin de semana, aquí te dejamos el calendario de actividades desde el viernes hasta el domingo.

Al ser una carrera en Estados Unidos, los horarios son más favorables para los fanáticos del deporte motor de este lado del mundo.

Práctica Libre 1: Viernes 5 de mayo 12:00 horas

Práctica Libre 2: Viernes 5 de mayo 15:30 horas

Práctica Libre 3: Sábado 6 de mayo 10:30 horas

Clasificación: Sábado 6 de mayo 14:00 horas

Carrera: Domingo 7 de mayo 13:30 horas

*Todo se transmite por Fox Sports y la app de F1TV.