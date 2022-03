Cuándo y dónde ver Honduras vs México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana sigue buscando su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El boleto al mundial lo podría conseguir este domingo cuando se enfrente a Honduras en el estadio Olímpico Metropolitano.

México para este encuentro no contará con el técnico Gerardo "Tata" Martino, quien por recomendación médica no pudo realizar el viaje por el problema que presenta en la retina desde septiembre pasado. Será el auxiliar Jorge Theiler el encargado de la escuadra.

La lluvia que se registra en Honduras podría impedir que el Tricolor realice el reconocimiento de cancha.

La Selección Mexicana marcha tercero en la eliminatoria mundialista con 22 puntos, mientras que Honduras está eliminado, al ser último con apenas cuatro unidades.

México podría asegurar su clasificación al Mundial si derrota a Honduras y tanto Panamá como Costa Rica pierden.

¿Cuándo y dónde ver el Honduras vs México?

18:05 horas / Azteca 7, Canal 5, TUDN