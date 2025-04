Liga MX | ¿Cuándo y dónde ver los duelos este sábado?

Este sábado continúa la actividad de la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga MX con una serie de partidos imperdibles, donde destacan los choques clásicos entre Tigres y Rayados, América y Cruz Azul.

Afortunadamente para los aficionados de estos equipos, los partidos serán transmitidos por televisión abierta.

La actividad de sábado comienza con el choque entre unos golpeados Pumas y los Bravos de Juárez. A la misma hora, el León recibirá al Puebla en un partido donde están obligados a ganar para romper la mala racha de resultados tras la exclusión del Mundial de Clubes.

Más tarde, en la edición 140 del Clásico Regio, Tigres recibe en el Volcán a los Rayados de Monterrey. Este partido se llevará a cabo a la misma hora que el duelo entre el Atlas y el Toluca.

Finalmente, América y Cruz Azul se vuelven a ver las caras tras la eliminatoria en la Copa de Campeones de CONCACAF con el liderato en juego. A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 15?

- Pumas vs Juárez

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- León vs Puebla

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

- Tigres vs Rayados de Monterrey

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes, Tubi

- Atlas vs Toluca

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- América vs Cruz Azul

Hora: 21:15 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.