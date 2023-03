¿Cuándo y dónde ver la Jornada 13 del Clausura 2023?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX estará de vuelta el siguiente fin de semana con actividad de la Jornada 13 del Clausura 2023.

El campeonato mexicano ya está avanzado y falta muy poco para conocer cómo quedarán las posiciones para el pase directo a la Liguilla y al Repechaje, pero antes deberán disputarse el resto de fechas en el calendario.

Antes de que se dispute esta jornada, el Querétaro y el Cruz Azul jugaron un partido pendiente, mismo que finalizó empatado 2-2 en el Estadio La Corregidora.

Viernes 31 de marzo

· Necaxa vs Santos - 19:05 horas (Izzi)

· FC Juárez vs Puebla - 21:00 horas (Fox Sports y TV Azteca)

Sábado 1 de abril

· Pachuca vs Cruz Azul - 17:00 horas (Fox Sports y Claro Sports)

· América vs León - 19:05 horas (Canal 5 y TUDN)

· Rayados vs Xolos - 19:15 horas (Fox Sports y TV Azteca)

· Atlas vs Chivas - 21:10 horas (Canal 5, 7 y TUDN)

Domingo 2 de abril

· Toluca vs Tigres - 12:00 horas (Canal 2 y TUDN)

· Atlético de San Luis vs Mazatlán FC - 17:00 horas (ESPN)

· Querétaro vs Pumas - 19:05 horas (Fox Sports)