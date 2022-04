Cuándo y dónde ver la Jornada 15 del Clausura 2022

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- De martes a jueves habrá partidos de la Liga MX, por lo que aquí te contamos las fechas, horarios y por dónde podrás ver estos encuentros, en la recta final del torneo regular.

De estos duelos, cinco se jugarán el martes, tres el miércoles y uno más el jueves.

Martes 19 de abril

Necaxa vs Tigres (Estadio Victoria) a las 19:00 horas (TV Azteca y TUDN)

Pachuca vs Puebla (Estadio Hidalgo) a las 19:00 horas (Fox Sports y Claro Sports)

Chivas vs Xolos (Estadio Akron) a las 21:00 horas (Izzi)

Mazatlán FC vs Santos (Estadio Kraken) a las 21:00 horas (TV Azteca)

Miércoles 20 de abril

Atlético de San Luis vs Pumas (Estadio Alfonso Lastras) a las 19:00 horas (ESPN)

América vs León (Estadio Azteca) a las 21:00 horas (TUDN)

Rayados vs Atlas (Estadio BBVA) a las 21:06 horas (Fox Sports)

Jueves 21 de abril

Querétaro vs Cruz Azul (Estadio La Corregidora) a las 21:00 horas (Fox Sports)