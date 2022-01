¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2 del Clausura 2022?

Este viernes se pone en marcha la Jornada 2 del Clausura 2022 de la Liga MX, con los partidos entre Querétaro vs Pumas y Necaxa vs Rayados.

Para el sábado hay cuatro encuentros, para el domingo dos y quedará pendiente el Mazatlán vs América, que aún está sin definir.

En la fecha 1 hubo 19 anotaciones y todavía está pendiente el encuentro entre León y Atlas, a disputarse el miércoles.

CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS

VIERNES 14 DE ENERO

Querétaro vs Pumas - 19: 00 horas - Transmisión: Fox Sports

Necaxa vs Rayados - 21: 00 horas - Transmisión: Tv Azteca / TUDN

SÁBADO 15 DE ENERO

Atlas vs San Luis - 17: 00 horas - Transmisión: Izzi

Tigres vs Puebla - 19: 00 horas - Transmisión: TUDN

Cruz Azul vs Juárez - 21: 00 horas - Transmisión: TUDN

Xolos vs León - 21: 06 horas - Transmisión: Fox Sports

DOMINGO 16 DE ENERO

Toluca vs Santos- 12: 00 horas - Transmisión: TUDN

Pachuca vs Chivas - 17: 00 horas - Transmisión: Fox Sports