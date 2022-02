¿Cuándo y dónde ver la Jornada 4 del Clausura 2022?

Terminó la Fecha FIFA y regresa la Liga MX con la Jornada 4 del Clausura 2022.

En esta ocasión los partidos se realizarán el sábado, domingo y lunes.

América buscará por fin ganar en el torneo, recibe al Atlético de San Luis.

Mientras que Puebla no quedrá soltar el liderato, en esta ocasión visita a Querétaro.

Otros que seguirán buscando mantenerse en lo alto de la tabla son Cruz Azul que visita a León, Atlas recibe a Santos y Pumas que se medirá a Xolos.

SÁBADO 5 DE FEBRERO

Necaxa vs Pachuca

17:00 horas / Azteca 7, TUDN y ESPN

América vs Atlético de San Luis

19:00 horas / Canal 5 y TUDN

Xolos vs Pumas

21:00 horas / FOX Sports 2

Juárez vs Chivas

21:00 horas / Azteca 7, TUDN y Afizzionados



DOMINGO 6 DE FEBRERO

Querétaro vs Puebla

16:00 horas / FOX Sports 2

Atlas vs Santos

18:00 horas / Afizzionados

Tigres vs Mazatlán

20:00 horas / TUDN, Afizzionados



LUNES 7 DE FEBRERO

León vs Cruz Azul

21:00 horas / FOX Sports 2, Claro Sports y Marca Claro.



*El partido entre Toluca y Monterrey se jugará hasta el 6 de abril, ya que los Rayados se encuentran en el mundial de clubes.