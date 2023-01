¿Cuándo y dónde ver la Jornada 4 del Clausura 2023?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- La Fecha 4 del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX comenzará el próximo jueves 26 con duelo entre hermanos; Atlas y Santos se enfrentarán en el Estadio Jalisco.

La jornada sabatina tendrá dos interesantes enfrentamientos. Tigres, el actual líder del certamen, le hará los honores al Atlético San Luis en El Volcán.

Y América, que acumula tres empates sucesivos y todavía no conoce el triunfo, se medirá a Mazatlán FC, único conjunto del torneo que aún no ha logrado sumar unidades.

En el último juego de la fecha, Pachuca, actual campeón del futbol mexicano, recibirá a Necaxa, que viene de sumar tres puntos ante La Máquina.

Es importante mencionar que cinco de los ocho encuentros, que se llevarán a cabo durante este fin de semana, serán transmitidos por televisión abierta.

El compromiso entre Querétaro y Cruz Azul cambió de fecha por petición de la directiva de los Gallos Blancos y se llevará a cabo hasta el 29 de marzo.

¿Cuándo y dónde ver la Fecha 4 del Clausura 2023?

Jueves 26 de enero

· Atlas vs Santos

· Estadio: Jalisco

· Hora: 21:05

· Transmisión: Afizzionados

Viernes 27 de enero

· Puebla F.C. vs Monterrey

· Estadio: Cuauhtémoc

· Hora: 19:05

· Transmisión: Azteca 7/ESPN/Star+

· Tijuana vs Pumas

· Estadio: Caliente

· Hora: 21:05

· Transmisión: Azteca 7/Fox Sports/ Fox Premium

Sábado 28 de enero

· Tigres vs Atlético San Luis

· Estadio: Universitario

· Hora: 19:05

· Transmisión: ViX+

· América vs Mazatlán FC

· Estadio: Azteca

· Hora: 21:05

· Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX+

· FC Juárez vs Chivas

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Hora: 21:05

· Transmisión: Fox Sports

Domingo 29 de enero

· Toluca vs León

· Estadio: Nemesio Diez

· Hora: 12:00

· Transmisión: Las Estrellas/TUDN/ViX+

· Pachuca vs Necaxa

· Estadio: Hidalgo

· Hora: 19:00

· Transmisión: Claro Sports/Fox Sports/Fox Premium