¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Apertura 2021?

La Jornada 7 del Apertura 2021 comenzará este viernes, para esta fecha América querrá seguir como líder del torneo, mientras que Víctor Manuel Vucetich buscará mantener su puesto como técnico de Chivas.

El fin de semana futbolero tendrá tres partidos por día, algunos clubes recuperarán a elementos que fueron convocados para el equipo de la Liga MX en el MLS All Start Game 2021.

No te pierdan ningún detalle del futbol mexicano y conoce dónde podrás disfrutar de tu equipo favorito.



VIERNES 27 DE AGOSTO

Mazatlán vs Atlético de San Luis

Canal: Azteca 7 y ESPN 2

Hora: 19:00 horas



Puebla vs Querétaro

Canal: Azteca 7 y ESPN 2

Hora: 21:00 horas



Xolos vs Monterrey

Canal: Fox Sports



SÁBADO 28 DE AGOSTO

Chivas vs Necaxa

Canal: Afizzioandos

Hora: 17:00 horas



Tigres vs Atlas

Canal: Afizzionados

Hora: 19:00 horas



León vs América

Canal: Claro Sports, Fox Sports 2 y Marca Claro en Youtube

Hora: 21:00 horas



DOMINGO 29 DE AGOSTO

Toluca vs Pumas

Canal: Las Estrellas, TUDN y ESPN 2

Hora: 12:00 horas



Santos vs Juárez

Canal: Por definir

Hora: 18:00 horas



Cruz Azul vs Pachuca

Canal: TUDN y Canal 5

Hora: 20:00 horas.