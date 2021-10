¿Cuándo y dónde ver la Serie Mundial 2021?

Todo está listo para que se lleve a cabo la edición 2021 de la Serie Mundial. Los Braves de Atlanta y los , Astros de Houston buscan colocarse en lo más alto de las Grandes Ligas cuando se midan para definir al nuevo campeón de la Major League Beisbol (MLB).

Atlanta llega tras haberse coronado en la Liga Nacional, donde dejó en el camino a los Dodgers de Los Ángeles. Por su parte, Houston se proclamó campeón de la Americana ante los Red Sox de Boston.

¿Cuándo y dónde ver los juegos? La transmisión de la Serie Mundial estará en Fox Sports, ESPN y Canal 9.

Juego 1 martes 26 de octubre - Braves vs Astros / 19:09 hrs

Juego 2 miércoles 27 de octubre - Braves vs Astros / 19:09 hrs

Juego 3 viernes 29 de octubre - Astros vs Braves / 19:09 hrs

Juego 4 sábado 30 de octubre - Astros vs Braves / 19:09 hrs

Juego 5* domingo 31 de octubre - Astros vs Braves / 18:15 hrs

Juego 6* martes 2 de noviembre- Braves vs Astros / 18:09 hrs

Juego 7* miércoles 3 de noviembre - Braves vs Astros / 18:09 hrs

*En caso de ser necesario