Cuándo y dónde ver las semifinales de vuelta de Liga Femenil

Las semifinales en la Liga Femenil MX se definen, en lo que será el desenlace de series muy disputadas entre los últimos cuatro sobrevivientes en el Guard1anes 2021.

En la Perla Tapatía, las Chivas reciben al Atlas, tras empatar la ida sin goles, por lo que una anotación de las rojinegras obligaría al Rebaño a hacer dos. Otra igualada sin tantos en los cartones le da el pase a la final a las rojiblancas, por su posición en la tabla.

"Tarde o temprano, el equipo va a recibir su recompensa jugando así, emocionando a la gente que se metió cañón con el equipo. En casa, no tengo duda de que vamos por el pase sí o sí", comentó Edgar Mejía, entrenador del Guadalajara, tras el resultado en el primer encuentro de la serie.

En Monterrey, el clásico regiomontano terminó caliente en la ida, con un empate de 2-2 en el estadio BBVA. Sensaciones de alta tensión, en una fuerte rivalidad que ha crecido por el éxito de ambos clubes.

Los goles de visitante les da a las felinas, campeonas defensoras en la Liga MX, algo de ventaja, que obliga a las Rayadas a ganar esta noche en el estadio Universitario.

Héctor Becerra, entrenador del Monterrey, aseguró que se palpita emoción en el plantel de La Pandilla, ilusionado por cobrar la revancha de lo que fue la última final y amarrar el boleto al encuentro por el título.

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

Lunes 17 de mayo

Tigres vs Rayadas (Global 2-2) 19:00 horas / TUDN

Atlas vs Chivas (Global 0-0) 21:00 horas / Fox Sports