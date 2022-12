Cuándo y dónde ver las semifinales del Mundial

A-AA+

Al Mundial de Qatar 2022 ya sólo le quedan cuatro partidos por disputar: Dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final.

Ya con nuevo balón (Al Him), esta semana se disputarán esos últimos duelos que marcarán el cierre de la edición 22 de esta competencia.

Ha llegado el momento de que se jueguen las semifinales y aquí te contamos cuáles son, por dónde las puedes ver, a qué hora pasarán y qué días se llevarán a cabo.

Argentina vs Croacia

Argentina y Croacia disputarán el primer boleto a la final del Mundial de Qatar 2022.

-Martes 13 de diciembre, 13:00 horas (tiempo del centro de México)

-Estadio Lusail

-Canales: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Sky Sports

Francia vs Marruecos

Francia busca su segundo tercer título, segundo consecutivo, pero para ello primero deberá buscar el pase a la final ante Marruecos, la selección sorpresa en este torneo.

-Miércoles 14 de diciembre, 13:00 horas (tiempo del centro de México)

-Estadio Al-Bayt

-Canales: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Sky Sports