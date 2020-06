¿Cuándo y dónde ver los Cuartos de Final de la eLiga MX?

Por el momento en los estadios en México no hay futbol, por la pandemia de coronavirus, pero sí lo hay en las canchas virtuales de la eLiga MX, la cual ya confirmó los horarios de la Liguilla.

En duelos de eliminación directa, mañana arrancan los cuartos de final, con el choque entre el Toluca -que clasificó tercero- y el Atlético de San Luis -sexto-.

14:00 horas

Canal: TUDN

Posteriormente el sublíder León y el gamer Nico Sosa harán frente al Santos Laguna, quien continuaría con Edu Aguirre en los controles.

14:45 horas

TUDN

El miércoles 10 de junio, la serie continúa con el duelo más atractivo de la fase, el América vs Guadalajara. Para el Clásico Nacional es probable que veamos de gamers a Fernando Beltrán con los rojiblanco y a Giovani dos Santos en el bando azulcrema.

14:00 horas

Canal: TUDN

Los cuartos de final terminan en la noche, con el enfrentamiento entre el líder del certamen, el Pachuca de Kevin Álvarez, frente al Puebla de Santiago Ormeño.

20:00 horas

Canal: Azteca Deportes