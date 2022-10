A-AA+

La actividad de la NFL continúa este fin de semana, ahora con actividad de la Semana 5, una jornada llena de emociones, con partidos espectaculares y pronóstico reservados.

Dentro de los duelos más importantes, se encuentra el segundo enfrentamiento de la campaña realizado fuera de Estados Unidos.

Green Bay Packers y New York Giants jugarán en Londres, en el que Aaron Rodgers llegará con ls marca de 500 pases de anotación en la NFL.

Otro de los partidos que generan espectátiva para los fanáticos es el de Philadelphia Eagles, equipo que expondrá su invito ante los Arizona Cardinals.

¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Semana 5 de la NFL?

Domingo 9 de octubre

Giants vs Packers - NFL Game Pass

Steelersvs Bills - Fox Sport

Chargers vs Browns - NFL Game Pass

Texans vs Jaguars - NFL Game Pass

Bears vs Vikings - NFL Game Pass

Lions vs Patriots - NFL Game Pass

Seahawks vs Saints - Afizzionados

Dolphins vs Jets - NFL Game Pass

Falcons vs Buccaneers - NFL Game Pass

Titans vs Commanders - NFL Game Pass

49ers vs Panthers - Canal 9

Eagles vs Cardinals - Fox Sport

Cowboys vs Rams - NFL Game Pass

Bengals vs Ravens - ESPN

Lunes 10 de octubre

Raiders vs Chiefs - ESPN