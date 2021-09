¿Cuándo y dónde ver los partidos de la jornada de media semana en Liga MX?

La Liga MX tendrá su segunda jornada doble en lo que va del Apertura 2021 que iniciará este martes 28 de septiembre y culmina el 29 del mismo mes. Uno de los encuentros de esta fecha ya se disputó, fue el Rayados vs Toluca, el cual ganó la escuadra de Javier Aguirre.

El líder de la competencia, las Águilas del América visitarán este martes al Pachuca, en un intento por aumentar su ventaja como punteros del Apertura 2021 del fútbol mexicano. El cuadro azulcrema tratará de regresar al camino del triunfo, luego de una derrota hace ocho días en el estadio del Toluca y de un empate sin goles el pasado sábado, en el Clásico ante el Guadalajara.

Este martes el equipo sorpresa de la campaña, Atlas, recibirá al alicaído Puebla con las condiciones en su estadio para salir por una victoria que los colocaría en el segundo lugar, o en el primero, si América no gana. Necaxa recibirá al Tijuana y Mazatlán al FC Juárez, en los otros duelos de este martes.

La jornada concluirá el miércoles, cuando el Atlético de San Luis, quinto lugar, reciba a Tigres, octavo, y el Querétaro, último, al Guadalajara, noveno. Los partidos del campeón Cruz Azul con el León y Pumas ante el Santos Laguna se jugarán en la primera semana de noviembre.

PARTIDOS DE LA JORNADA 11 DEL APERTURA 2021:

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE:

Necaxa vs Tijuana

Hora: 17:00 horas

Canal: Azteca 7, TUDN, Azteca 7

Mazatlán vs FC Juárez

Hora: 19:00 horas

Canal: Azteca 7, ESPN 2

Atlas vs Puebla

Hora: 21:00 horas

Canal: Afizzionados

Pachuca vs América

Hora: 21:05 horas

Canal: FOX Sports, FOX Sports 2, Claro Sports, Marca Claro

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

Atlético de San Luis vs Tigres

Hora: 17:00 horas

Canal: ESPN

Querétaro vs Chivas

Hora: 21:15 horas

Canal: FOX Sports, FOX Sports 2, Azteca 7

PARTIDOS POSPUESTOS

Cruz Azul vs León

Día: 3 de Noviembre

Hora: 21:00 horas

Pumas vs Santos Laguna

Día: 4 de Noviembre

Hora: 20:00 horas