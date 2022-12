¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Semana 17 en la NFL?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Semana 17 de la National Football League (NFL) arrancará el próximo jueves 29 de diciembre con el juego entre los Tennessee Titans y los Dallas Cowboys en el Nissan Stadium.

En la penúltima jornada de la temporada regular, se definirán cuatro títulos divisionales y los últimos cinco lugares de los 14 disponibles para la postemporada.

Hasta el momento, hay cuatro monarcas confirmados. En la Conferencia Nacional (NFC), ganaron los San Francisco 49ers (Oeste) y los Minnesota Vikings (Norte); en la Conferencia Americana (AFC), los Buffalo Bills (Este) y los Kansas City Chiefs (Oeste).

Todavía faltan por definirse los campeones del Este y Sur de la Nacional y Norte y Sur de la Americana.

Además, nueve franquicias ya lograron su clasificación a los playoffs. Únicamente cinco más podrán conseguir su boleto para la fase definitoria.

Los equipos clasificados: Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers.

Los equipos con posibilidades: Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, New England Patriots, New Orleans Saints, New York Giants, New York Jets, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Tennessee Titans y Washington Commanders.

Los equipos eliminados: Arizona Cardinals, Chicago Bears, Cleveland Browns, Denver Broncos, Houston Texas, Indianapolis Colts, Las vegas Raiders, Los Angeles Rams y Pittsburgh Steelers.

Thursday Night Football

19: 15 | Cowboys vs Titans | Fox Sports y Fox Sports Premium

Sunday Night Football

12:00 | Bears vs Lions | Game Pass

12:00 | Colts vs Giants | Game Pass

12:00 | Broncos vs Chiefs | Game Pass

12:00 | Jaguars vs Texans | Game Pass

12: 00 | Dolphins vs Patriots | Fox Sports

12:00 | Cardinals vs Falcons | Game Pass

12:00 | Browns vs Washington | Game Pass

12:00 | Saints vs Eagles | Fox Sports Premium

12:00 | Panthers vs Buccaneers | Afizzionados

15:05 | Jets vs Seahawks| Canal 9

15:05 | 49ers vs Raiders | Fox Sports Premium

15:25 | Chargers vs Rams | Game Pass

15:25 | Vikings vs Packers | Fox Sports

19:20 | Steelers vs Ravens | ESPN y Star+

Monday Night Football

19:30 | Bills vs Bengals | ESPN y Star+