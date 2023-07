Cuándo y dónde ver los partidos entre la Liga MX y la MLS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento. Este fin de semana arranca la Leagues Cup, torneo donde los equipos del balompié mexicano y de la Major League Soccer (MLS) se harán frente.

La fase de grupos empezará con un enfrentamiento entre la Máquina del Cruz Azul y el Inter Miami, donde Lionel Messi hará su debut en tierras estadounidenses.

En total, se disputarán setenta y siete partidos, repartidos en cuatro semanas. ¿El premio mayor? Conseguir uno de los tres boletos para la Concachampions 2024. Y es que, a partir de esta edición, la Concacaf avalará la competencia, ya que el certamen contará con una nueva estructura.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los partidos que se jugarán este fin de semana.

Viernes, 21 de julio

Cruz Azul vs Inter Miami/ 18:00/ Apple TV

Orlando City vs Houston Dynamo/ 18:00/ Apple TV

Austin FC vs Mazatlán FC/ 18:30/ Apple TV y Azteca 7

FC Dallas vs Charlotte FC/ 19:00/ Apple TV

Club León vs Vancouver Whitecaps/ 20:30/ Apple TV

Sábado, 22 de julio

CF Montréal vs Pumas/ 17:30/ Apple TV y Azteca 7

Philadelphia Union vs Tijuana/ 18:00/ Apple TV

Real Salt Lake vs Seattle Sounders/ 19:30/ Apple TV

Portland Timbers vs San Jose Earthquakes/ 20:00/ Apple TV

Domingo, 23 de julio

New York City vs Atlas/ 17:00/ Apple TV

Columbus Crew vs St. Louis City SC/ 17:30/ Apple TV

FC Cincinnati vs Sporting Kansas City/ 17:30/ Apple TV

Nashville SC vs Colorado Rapids/ 18:30/ Apple TV

Puebla vs Minnesota United FC/ 19:00/ Apple TV