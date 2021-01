¿Cuántas plazas olímpicas tiene aseguradas México?

A seis meses de los Juegos Olímpicos de Tokio –a la espera de que se realicen–, la Delegación Mexicana ha asegurado su lugar en varias disciplinas y todavía faltan algunas por amarrar.

La justa internacional, programada para comenzar el 23 de julio en la capital japonesa, todavía es estudiada sobre cómo realizarse; lo más probable es la ausencia del público en las competencias, para proteger la integridad de los atletas, que deberán cumplir con un riguroso protocolo sanitario.

Por parte de los tricolores, en el Comité Olímpico Mexicano (COM) se han confirmado 47 plazas para buscar medalla, de las cuales 25 todavía no tienen nombres, debido a que faltan las clasificaciones en las federaciones o selecciones.

De los atletas confirmados destacan Alegna González (20 kilómetros marcha), Alexa Moreno (gimnasia artística) y Daniel Corral (gimnasia artística).

En las disciplinas en los cuales los mexicanos son potencia, como clavados y taekwondo, deben competir por su lugares en la Copa del Mundo y un selectivo interno, respectivamente.

El presidente del COM aseguró que Tokio 2020 se realizará sin ningún problema y ante esto, algunos atletas nacionales tendrán que continuar con su preparación para lograr su clasificación.

"Hasta hoy hay 88 atletas clasificados y estamos calculando en tener una delegación entre 130 y 150 deportistas. Faltan algunas disciplinas por clasificar. Pero las competencias serán a partir de marzo donde ya hay calendarios", comentó en programa de tv "Los Protagonistas".

Otros deportes por confirmar es el futbol varonil, a disputar el Preolímpico en marzo en Guadalajara, del cual se espera amarrar un lugar y pelear por una medalla, bajo la dirección técnica de Jaime Lozano.

El golf, con cuatro representantes nacionales –Gaby López, María Fassi, Abraham Ancer y Carlos Ortiz–, cierra su clasificación el 21 (varonil) y 28 (femenil) de junio, bajo el ranking mundial.

El beisbol y el softbol también aseguraron su pase para Tokio, pero todavía falta que las selecciones nombren a los representantes que harán el viaje.

En Atletismo son 11 las plazas que se tienen, bajo los tiempos que solicita World Athletics, pero algunos podrían caerse para junio, debido a las nuevas implementaciones de clasificación.

Para el boxeo, se definirán las plazas del continente para mayo y en junio se realizará el Preolímpico internacional.