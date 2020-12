¿Cuánto ganan los técnicos en el futbol mexicano?

Javier Aguirre, a pesar de todas las veces que lo negó, de todas las ocasiones que lo renegó y dijo que no le interesaba. Volverá a México, dicen, a dirigir.

Todo hace indicar que estará al frente de Monterrey, uno de los clubes más poderosos económicamente hablando.

¿Cuánto podría cobrar el Vasco en Monterrey?

Sin duda que podría ser uno de los mejores sueldos de su carrera, aunque ésta se encuentre próxima al final, según lo ha dicho él mismo.

En comparación. Según diversos medios, los tres directores técnicos pagados en el futbol mexicano son:

Ricardo Ferretti, director técnico de los Tigres, con 3.8 millones de dólares anuales.

Le seguía Antonio Mohamed, ex entrenador de los Rayados, con 2.6 millones de dólares.

Y en tercer lugar Miguel Herrera, técnico del América con 2 millones de dólares por año.

Aguirre viene de cobrar uno de los sueldos más bajos en los últimos años. Se calcula que con el Leganés, ganaba máximo 1.1 millón de dólares, cuando en Egipto recibía 1.4, en Arabia 3 millones, mientras en la Selección Mexicana en el 2010, ganaba 1.8 millones.

Aguirre no regresó por dos nueces a México. La categoría que se ha ganado al estar 18 años en el extranjero le permite pedir un alto rango, y Monterrey tiene con qué pagarlo a pesar de la pandemia. Además se dice que la llegada del Vasco tiene como objetivo llegar tarde o temprano a la dirección deportiva del club, la oferta viene en paquete.

¿Habrá pedido más que el Tuca? Javier Aguirre tiene la opción para pedirlo. Quizá hasta 4 millones de billetes verdes por año.