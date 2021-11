¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Alexis Vega con Guadalajara?

Todavía no es tiempo de apresurar una renovación, de reajustar lo que actualmente corre en firmas porque a Alexis Vega, todavía le queda un año más de contrato con el Guadalajara y está contento en la institución, de hecho no quiere irse sin haber logrado algo importante como un campeonato.

Vega fue sincero al señalar que ha quedado a deber en el torneo pasado, esto debido a las lesione que se le presentaron durante el torneo, pero estando con Selección Nacional y espera en el Clausura 2022, las cosas cambien para bien.

"Me queda un año de contrato, en diciembre del próximo año vence. Estoy agradecido con Chivas por el tiempo que he estado aquí, obviamente me gustaría seguir más tiempo aquí, no me gustaría irme sin hacer cosas importantes en este club".

Vega se encuentra de vacaciones, está tranquilo disfrutando y esperando que ese tobillo izquierdo mejore día tras día, el tema de su renovación para él no es tema en este momento, ya llegará el tiempo adecuado pero no le corresponde a él estar al frente de las negociaciones.

"Ya es cosa que mi representante con la directiva, me tengan al tanto de qué va a suceder conmigo, mientras me debo a este club y dejaré el alma en cada partido, en cada entrenamiento para esta institución".