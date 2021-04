¿Cuántos partidos se pierde Javier Aguirre por el castigo?

Cuando se conoció la sanción de Javier Aguirre por "escaparse" a la boda de su hijo y romper el protocolo de la Liga MX, preocupó que podría no estar en el clásico regiomontano, a disputarse el sábado 24 de abril.

Todo parece indicar que el retorno del "Vasco" al banquillo de la Pandilla será ante los Tigres, según dijo su asistente técnico, Toni Amor.

El español comentó que los Rayados estarán unidos durante "los tres partidos" que no estará Aguirre, lo que da tiempo para que el mexicano cumpla su sanción y regrese para el juego más importante de la fase regular del Guardianes 2021.Los próximos tres encuentros del Monterrey en su –"apretada"– agenda son ante el Atlético Pantoja, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf; frente al Pachuca, este domingo, y contra el Guadalajara, pendiente de la Jornada 12. Todos estos duelos se realizarán en el estadio BBVA.

Aguirre podrá presentarse en el Universitario para el clásico contra los felinos.

"El calendario es muy apretado, cargado, pero iremos partido a partido, poco a poco, y tomaremos las decisiones dependiendo de los resultados", comentó Amor, su auxiliar.

Confían en que ausencia no afectará a Rayados

En el Monterrey quieren mandarle un mensaje a Javier Aguirre de apoyo y que su ausencia no perjudicará el desempeño del equipo durante los partidos que se ausente.

El "Vasco" recibió una multa económica y una suspensión por haber violado el protocolo de sanidad de la Liga MX, por lo que no estará mañana para la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf –ante el Atlético Pantoja– y los próximos dos de la Liga MX (contra el Pachuca y el pendiente con Guadalajara).

"Confío que, en lo deportivo, [la ausencia de Aguirre] no nos va a afectar mucho. Tenemos muy claro lo que quiere Javier y seguimos en contacto con él. Tenemos una prueba para mostrarle, más que nada, que está haciendo bien las cosas con nosotros", comentó el defensa Nicolás Sánchez.

El argentino evitó el tema de la vacunación que recibió su entrenador para combatir al Covid-19, que pudo haberlo "protegido" durante la boda de su hijo, ya que no le compete a él opinar sobre detalles de la salud.

"No soy quién para hablar de temas sanitarios o de cosas delicadas. Javier habló y nosotros lo apoyamos y seguramente también el club –como se hizo cargo– que dio un comunicado. Como dije al principio, espero mostrarle que estamos preparados para jugar sin él", subrayó Nico.

Antonio Amor Fernández, mejor conocido como "Toni", auxiliar del "Vasco", comentó que los Rayados están capacitados para afrontar los próximos compromisos sin el entrenador presente.

"Es nuestro líder y está claro que es una baja importante porque encabeza al grupo. Debemos intentar que no afecte su ausencia. Tenemos intensidad, ganas y compromiso, esperemos que sea una motivación", indicó el español, quien ya suplió en una ocasión a Aguirre, durante la temporada 2019-20 de la Liga de España y empató a un gol con el Mallorca.

"Vamos a intentar seguir con la línea que venimos trabajando. Uno siempre quiere tener a su líder de su lado, pero los jugadores están mentalizados de tener un buen rendimiento en los próximos partidos".

El Monterrey tiene ventaja de 3-0 en el marcador global sobre el Pantoja, que mañana visita el estadio BBVA.