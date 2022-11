Cuauhtémoc Blanco "alza la mano" para ayudar a la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Cuauhtémoc Blanco hoy tiene una vida alejada del futbol, es gobernador del estado de Morelos, pero eso no le quita que esté al pendiente siempre lo que pase con el América, el equipo de sus amores, pero también se la Selección Mexicana.

Tras la derrota del equipo mexicano ante la albiceleste, el exgoleador dijo que él podría ir unos "15 minutos" para ayudar al cuadro del "Tata" Martino.

"Hay que estar al pendiente de Arabia Saudita, es un equipo bien trabajado", mencionó el Cuauh. "Con que me den 15 minutitos cabrón, para dar un poco de show, dos pases de gol y me salgo", apuntó el exdelantero en Fox Sports.

Eso sí, agregó que sólo poco tiempo porque "me puede dar un infarto ya a los 50 años".

México necesita ganarle a Arabia Saudita por una buena cantidad de goles el próximo miércoles para seguir con la esperanza de meterse a la siguiente ronda, los octavos de final.