Cuauhtémoc Blanco cumple 48 años; recordamos 10 anécdotas

Cumple 48 años de edad Cuauhtémoc Blanco. El hoy gobernador de Morelos, exalcalde de Cuernavaca, ex 10 de la Selección Mexicana y equipos como América, Puebla, Dorados, Irapuato y Valladolid, ha vivido de todo. Aquí diez anécdotas y mitos de su vida.

NO ES DE TEPITO

A Cuauhtémoc Blanco Bravo todos lo identifican como un ídolo más del barrio bravo de Tepito, pero la realidad es que no nació ahí. Sus primeros años los vivió en Tlatilco, en Azcapotzalco, un barrio que queda a una hora de Tepito.

Blanco menciona que ahí comenzó a dar sus primeras patadas y a jugar sus primeras cascaritas.

Y ya después, comenzó a vivir en Tepito.

UN JOROBADITO

EL descubridor de Cuauhtémoc Blanco fue Ángel González, mejor conocido como la Coca. El buscador de talentos cuenta que en un torneo de barrios, "goleó a mi equipo 4-2, él metió tres goles. Yo no fui a ese partido, cuando regresé me dijeron: "un jorobadito nos bailó" y de ahí ya no lo solté".

DISCRIMINACIÓN

Su llegada al América no fue sencilla. Cuenta la leyenda que Panchito Hernández, legendario directivo de las Águilas, quería echarlo del equipo porque "era muy naco", hasta que apareció Carlos Miloc, en ese entonces técnico de las Águilas quien insistió a la presidencia que firmara al futbolista, pasando por la autoridad de don Panchito.

ITALIANO

Maurizio Gaudino, jugador amateur de Italia llegó al América como gran figura y Cuauhtémoc lo quiso recibir como a todos..., con una broma... En el vestidor, Blanco le pegó con la toalla al italiano que era un toro, grande y fuerte. El europeo no entendió la bienvenida del Cuauh y lo tomó del cuello para levantarlo en hilo, mientras el joven mexicano gritaba: "perdóneme, perdóneme".

DESODORANTE

Leo Beenhakker fue quien acabó por desarrollar a Cuauhtémoc Blanco y el futbolista se lo ganó gracias a su desparpajo. En Europa no se usa desodorante y el holandés llegó con esa costumbre a México. El "Cuauh" se dio cuenta de eso y un día llegó con varios perfumes y desodorantes y se los entregó a su técnico para decirle, según cuenta la leyenda: "Míster, es que huele muy feo".

SE AHOGA

En el 2001 Cuauhtémoc se encontraba en España, en Valladolid, en rehabilitación después de que el trinitario Ansil Elckok le rompió la rodilla. En su rehabilitación tenía que estar en una alberca. El problema es que Blanco no sabía nadar y casi se ahoga en el intento. Le pusieron unos flotadores y se volteó con la cara dentro del agua.

TIRA LA QUINIELA

Los jugadores del Valladolid habían hecho una quiniela y habían acertado a todos los resultados. Solo quedaba uno, su visita al Bernabéu contra el Real Madrid. Los futbolistas se fueron a la lógica y pusieron que perderían contra los Merengues. El juego iba 1-0 y en los últimos minutos Cuauhtémoc ingresó y marco un golazo de tiro libre que hizo que sus compañeros perdieran la quiniela... Nadie lo felicitó por ese gol.

POR LOS CABALLOS

De cara al Mundial de Corea y Japón 2002, Cuauhtémoc y Jorge Campos comenzaron a hablar de sus caballos, ya que a ambos les gusta tener estos animales. Ambos futbolistas comenzaron a presumir sus establos, pero también a criticarse entre sí. Hubo alguien que no se aguantó y se fueron a los golpes en pleno autobús del equipo.

10 MIL DÓLARES

Cuando jugaba en el Chicago Fire, en la MLS, invitó a todo el equipo a un lujoso restaurante en la ciudad de los vientos. No le querían dar mesa hasta que mostró su cartera en donde traía, dicen, más de 10 mil dólares. Cuando sus compañeros le preguntaron porque no utilizaba tarjetas de crédito, contestó: "Las tarjetas son para la gente pobre".

LA U...

Cuenta la leyenda. América fue derrotado en un partido y Cuauhtémoc como capitán llegó muy enojado al vestidor, pidió hablar con todo el equipo, tomó el pizarrón y escribió una enorme U... "Lo que le falta a este equipo es lo que empieza con esta letra"... Todos comenzaron a decir: "Unión", y el Cuauh los corrigió... "No señores, aquí lo que falta es "umildad".