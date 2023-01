Cuauhtémoc Blanco quiere dirigir al Tri

México.- Aunque tiene el deseo de seguir en la política, Cuauhtémoc Blanco asegura que también le gustaría volver al futbol como entrenador… Y sus objetivos son tanto el América como la Selección Nacional.

El gobernador de Morelos dice que pedirá permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para contender por otro cargo público en 2024, pero “Si se da (seguir en la política), qué bueno. Si no, me regreso (al futbol) -como siempre he dicho- a ser entrenador de un equipo de aquí de México.

“Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, agregó.

Blanco es el más reciente ídolo de las Águilas, cuya afición desea que algún día vuelva al club como entrenador.

El exdelantero ya realizó el curso de director técnico, por lo que cumple con ese requisito.