Culminó Nal. de Gimnasia Rítmica

Regresaron de Ciudad del Carmen, Campeche, las potosinas que tomaron parte en las diferentes categorías dentro del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica “B” y “C”, y en donde se reunieron las mejores exponentes del país, en una competencia de gran nivel competitivo.

En cuanto a los resultados de las participantes de San Luis Potosí se tienen los siguientes, en la Clase IV-B, en donde tomaron parte en los aparatos de manos libre, cuerda, aro y cinta, su calificación en el All Around fue el siguiente, Paulina Camila Marín Nagera, 48.650; Romina Trujillo Torres, 46.300; Joseline Hernández Araujo, 45.950; Mia Mercado Crespo, 44.550, Cristina Guevara Rodríguez, 43.900, Zoe Irais García Ramos, 43.400.

En la Clase IV-C, en los resultados del All Around, Ximena González Colunga, 46.75 puntos, Mila Salgado Nemer, 44.850, en la Clase III-B, en los aparatos de Aro, cinta, clavas y cuerda, los resultados del All Around fueron Madeline Yaeli Macías Chávez, 62.650, Gabriela Vallejo de la Torre, 59.900; Mayra Victoria Zamarripa Pérez; Natalia Ramos Guzmán, 54.900, Irene Cerda Maeda, 54.600.

Y finalmente, en la Clase-II-B, con los aparatos, de pelota, clavas, cinta y aro, Mariana Salinas Iracheta, 67.100 puntos, Romina Salinas Iracheta, 63.050, Ana Camila Pérez Salinas, 60.700, y Montserrat de la Torre Romero, 26.800.