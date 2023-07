Culpa exjefa de estrategia de "Checo" a RB por su "bajo rendimiento"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Bernadette Collins, quien fue estratega de Sergio "Checo" Pérez en Racing Point, salió en defensa del piloto mexicano. A raíz de las críticas que "Checo" ha recibido por no clasificar a las Q3, la ingeniera echó la culpa a la falta de acuerdos entre Red Bull y el tapatío.

Durante el podcast Sky Sports F1, Collins habló de "las discrepancias entre el equipo de estrategia y el piloto". Y es que, al momento de analizar el desempeño de "Checo" en el Gran Premio de Gran Bretaña, la ingeniera apuntó por esto:

"Si tienes un piloto que ha tenido problemas para salir de la Q1, sin tener en cuenta el hecho de que el automóvil es, con mucho, el más rápido en la pista, debes darle la mejor posibilidad de hacerlo. Y eso, fundamentalmente, es ser el último coche en pista en esas condiciones", explicó.

Además, reconoció que "Checo" nunca ha sido "el mejor" para clasificar. Aun así, de acuerdo a Collins, todo el potencial del mexicano es visible en las carreras.

"Se está dejando mucho trabajo por hacer. [...] No sabemos dónde se ha roto la comunicación allí, no sabemos lo que estaba pasando en Silverstone en la Q1", puntualizó.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

La mirada de "Checo" Pérez está puesta en el Gran Premio de Hungría, a celebrarse el próximo domingo, 23 de julio, a las 7:00 (hora del centro de México). Cabe recordar que el mexicano nunca se ha subido al podio del Hungaroring.

"En Hungría es mucho, mucho más difícil adelantar así que tienes que pasar la Q1 y esa tiene que ser la prioridad en la clasificación y preocuparte por la posición en la Q3 en otro momento porque es una estadística impactante no haber pasado tanto por la Q1 en el que es claramente el coche más rápido en pista", explicó la ingeniera Collins de cara al GP.