Dak Prescott reveló que sufrió depresión y ansiedad en pandemia

Dak Prescott, quarterback de los Cowboys de Dallas, reveló algunos detalles de la depresión y ansiedad que sufrió durante el confinamiento y conversó sobre la importancia de concientizar la salud mental.

En una entrevista con Sage Steele, el pasador explicó que el aislamiento le afectó durante la pandemia del Covid-19.

"Mi hermano mayor, Jace, fue quien me sacó de eso. Estaba sufriendo depresión y ansiedad, al mismo tiempo intentaba aprender lo que sucedía, hablé con amigos para saber qué era lo que me pasaba", dijo Prescott, recuperado de la lesión que sufrió la temporada pasada en el AT&T Stadium.

"Fue porque estaba aislado y no podía estar con la gente que quería, sin poder hacer un impacto diario con alguien. No podía sonreír y preguntarle a la gente cómo estaba. El Covid-19 nos quitó eso", continuó. "No podía dormir, fue difícil".

El egresado de la Universidad de Mississippi State narró que le escribió a su hermano y le replicó que estaba con él para lo que necesitara. Jace se suicidó en abril de 2020.

"Él era el que nos arropaba... y, una semana después, enterarme de eso [muerte], fue muy duro".

Con su plataforma, al ser el quarterback de la franquicia más poderosa en la NFL, los Cowboys, mandó un mensaje sobre la importancia de concientizar la salud mental: "Por eso salgo y les digo a los hombres, mujeres, poderosos o no poderosos, que, en cualquier lado que estén, debemos hablar, es una obligación de todos escuchar y ayudar".

Prescott se prepara para una nueva temporada con Dallas, en busca de regresar al equipo de la estrella solitaria al Super Bowl por primera vez en 25 años.