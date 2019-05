Dan a conocer fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2019

Tras los Cuartos de Final en los que León, América, Monterrey y Tigres consiguieron el boleto a la siguiente ronda, este lunes se dio a conocer fechas y horarios en los que se disputarán las semifinales del Clausura 2019.

Ambas llaves se disputarán en los mismos días, es decir, el miércoles 15 se realizarán los partidos de ida, mientras que el sábado 18 se llevarán a cabo los duelos de vuelta, para así conocer a los finalistas del presente torneo.



PARTIDOS DE IDA

Miércoles 15 de mayo

América vs León - 19:30 hrs / Estadio Azteca

Monterrey vs Tigres - 21:36 hrs / Estadio Rayados



PARTIDOS DE VUELTA

Sábado 18 de mayo

Tigres vs Monterrey - 19:00 hrs / Estadio Universitario

León vs América - 21:06 hrs / Estadio León