Dan los Gallos Blancos la campanada y vencen 1-0 al Cruz Azul

Los Gallos Blancos del Querétaro sorprendieron al Cruz Azul y le propinaron una dolorosa derrota de 1-0 a los dirigidos por Robert Dante Siboldi, este miércoles en la cancha del estadio La Corregidora, en partido de la fecha 4 del Torneo Guard1anes 2020 del balompié mexicano.

Con este resultado el joven Alex Diego, entrenador de los queretanos, obtuvo su primera victoria como Director Técnico en la Primera División mexicana, y consiguió un enorme tanque de oxígeno para su proyecto, pues tenía un empate y dos derrotas en el campeonato.

El único gol del encuentro cayó al minuto 28 y fue obra del uruguayo Kevin Ramírez, que aprovechó un descuido de la zaga visitante que no pudo controlar un largo despeje y que permitió al delantero de los Gallos entrar por el centro del área grande y definir con un suave toque por encima del guardameta José de Jesús Corona.

Obligado por la jerarquía, el equipo celeste agobió a los locales y cerca estuvo de igualar el marcador por conducto de Santiago Giménez, quien disparó cruzado, pero el portero Gil Alcalá con la punta del su botín logró desviar es esférico y mandarlo a un lado de su marco.

En el segundo tiempo los Gallos no se encerraron en su zona defensiva y cuidaron el resultado lanzando peligrosos contrataques contra la meta del Cruz Azul, lo que hizo que la visita no se lanzara a fondo por la igualada, sino hasta los minutos finales, donde los defensas queretanos salvaron el gol sacando el balón de la raya.

El domingo próximo el Querétaro recibirá al América, mientras que el sábado el equipo celeste jugará en la Ciudad de México ante los Bravos de Ciudad Juárez.