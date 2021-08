Dani Alves manda pésame a los Dos Santos

Dani Alves, defensa de Brasil, consiguió el oro olímpico en Tokio 2020 al vencer a España en la final, con esto consiguió el título 43 en su carrera, y prácticamente ya ha ganado todo lo que un futbolista puede lograr.

Al finalizar el encuentro, el exjugador del Barcelona volvió a acordarse de México, tal como lo hizo en fase de grupos, donde reconoció que admiraba el futbol mexicano, aunque ahora lo hizo más específicamente para mandarle un mensaje de apoyo a los hermanos Dos Santos, tras la muerte de su padre.

"Me gustaría también públicamente aprovechar la oportunidad para mandarle un abrazo fraternal a la familia Dos Santos que perdió a su ser querido, alguien que yo quería muchísimo, con locura, una familia que yo amo mucho, a todos los chicos", dijo el reciente campeón de Juegos Olímpicos.

Sin embargo, volvió a enfatizar el aprecio que le tiene al país azteca e incluso habló de lo que le gusta de México.

"Darle las gracias también a la gente de México porque la gente que me acompaña sabe el cariño que yo le tengo, siempre estoy ahí disfrutando de la gastronomía mexicana, la michelada y todo. El picante y todo eso. Es una gente que le tengo mucho cariño y mucho respeto, me identifico mucho con ellos. Muchas gracias por su afición. La comparto con ellos también (la medalla)", remató el jugador.